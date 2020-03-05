Konuyla ilgili konuşan Mert Fırat, şu ifadeleri kullandı:

Çıkan haberler doğru değil. Çünkü biz asla küs olmadık. Eşim ve ben büyüklerimize çok önem ve değer veren insanlarız. Büyüklerimize karşı bir hatamız olmadığı için onlarda bize küsmediler. Yazan arkadaşlara sormak lazım. Önümüzdeki sezona ne düşünüyorlar acaba?