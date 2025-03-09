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        Haberler Objektife Takılanlar Mert Fırat: İş, ebeveynlerde bitiyor - Magazin haberleri

        Mert Fırat: İş, ebeveynlerde bitiyor

        Mert Fırat, çocuğunun yetiştirilme tarzından, yeni projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 22:02 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:02
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mert Fırat, Bebek'te görüntülendi. Kızı Mia ve bakıcısıyla birlikte görüntülenen Fırat, gazetecileri gördüğü gibi kızını bakıcılara vererek araca götürmesini istedi. Basın mensuplarına; "Bu konuda çok hassasız, yüzü gözüksün istemiyoruz" dedi. Ardından kızı hakkında basın mensuplarıyla sohbet etti.

        Mert Fırat, "Kuralcı bir baba mısınız?" sorusuna; "Biraz kuralcıyımdır, çok değil. Şimdi bir piyano dersindeydi kızım oradan çıktık beraber. Bu konuda biraz dikkatliyiz, o yüzden istemedim. Yanlış anlamayın. Ebevyn olmak insanı geliştiren bir durum, dışarıda çok fazla dram var. Hayatınızda bir çocuk olduğunda her gün unuttuğunuz şeyleri bir daha hatırlıyorsunuz. Heyecanı, korkuyu, hüznü ve sevinci... Çok otoriter değilimdir ama herkes kadar kurallarımız vardır. Umarım herkes çocuklarını geleceğe güzel hazırlar. Bence iş, biraz ebeveynlerde bitiyor. Çocukla ne kadar vakit geçirirseniz çocuk o kadar değerli olduğunu düşünüyor" diye konuştu.

        Mert Fırat; "Tiyatro oyunları için bol bol sahneye çıkıyorum. İki ayrı filmin de içindeyim aynı zamanda. Sinema filmi bunlar, festival filmleri... Bir yandan tiyatroda da ilerliyoruz en iyi şekilde. Ya dijitalde ya da ulusal bir kanalda oynamaya başlayacağım yakında da. Hayırlısı bakalım" dedi. Fırat, "Teklifler hakkında kriterleriniz neler oluyor?" şeklindeki soruya, "Herkese kolaylıkla anlaşılabilecek işlerde oynamak benim için önemli. Kalitesi ve standardı belli bir seviyede olan projeler benim için okeydir. Çok ayrıştırmam" diye yanıt verdi.

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        #Mert Fırat

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