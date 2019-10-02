Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Mert Fırat, önceki akşam eşi İdil Fırat ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Menüsünde bir hayli acı yemekler bulunan bir Meksika restoranına oturan çift, menüye bakmadan poz verdi.

Muhabirlerin, "Acı yemeklerle aranız nasıl?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Her şey tadında gerek, bu hayata acı da lazım" dedi.