Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat 2018 yılında muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti. Çift evliliklerinde birinci yılı geride bıraktı.

Bu özel günü sosyal medya hesabından kutlayan Mert Fırat paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu yazdı; Geçen sene bugün, kalbim ağzımdan çıkmadan hemen önce... Bizi yalnız bırakmayan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve tüm ailemize çok teşekkür ederiz. 1 yıl 1 ay gibi geçti.