Mert Fırat ise duygularını, "Dolu dolu aşkla ve mutlulukla geçen ilk yılımız gibi ömrümüz geçsin sevgilim. 1 yıl nasıl geçti anlamadık. Yanımızda olan ya da imkan bulamayıp gelemeyen fakat kalbi bizimle olan herkese teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdi. Çiftin romantik paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.