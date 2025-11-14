Mert Ege Köse’nin The Shen’i Art D’Égypte 2025’te

Art D’Égypte’nin Forever Is Now serisinin beşinci edisyonu, 11 Kasım – 11 Aralık 2025 tarihleri arasında Giza Piramitleri’nin zamansız manzarası önünde gerçekleşecek.

Bu yıl Türkiye çağdaş sanat sahnesi için bir dönüm noktası: kamusal alandaki dev ölçekli heykelleriyle tanınan sanatçı Mert Ege Köse, küratör Ayça Okay tarafından kavramsallaştırılan “The Shen” adlı anıtsal heykeliyle etkinlikte yer alıyor. Okay, aynı zamanda Art D’Égypte 2025 edisyonunun küratöryel kurulunda görev alıyor.

Bir yıllık hazırlık süreci boyunca gerçekleştirilen saha gezileri ve kapsamlı araştırmalar sonucunda şekillenen The Shen, Asaşsanat’ta atölyelerinde alüminyumdan üretilmiş, yaklaşık 6 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre derinliğinde anıtsal bir yapı olarak Giza Piramitleri’nin önünde konumlanıyor.

Heykel, Antik Mısır’ın sonsuzluk, bütünlük ve ilahi koruma simgesi olan Shen halkasından ilham alıyor. Köse, bu kadim sembolü zamansızlık, denge ve bütünlük üzerine çağdaş bir meditasyona dönüştürüyor. Her bir form, doğanın kusursuz dengesini hatırlatan bir matematiksel sadelikle tasarlanmış; yüzeylerin parlaklığı izleyiciyi hem kendi varlığıyla hem de çevresiyle ilişki kurmaya davet ediyor. Mert Ege Köse’nin The Shen adlı eseri, piramitlerin önünde yalnızca bir sanat eseri olarak değil, insan, madde ve evren arasındaki sürekliliği hatırlatan bir sembol olarak yükseliyor.

Art D’Égypte by CulturVator’ın kurucusu Nadine Abdel Ghaffar’ın liderliğinde düzenlenen Forever Is Now bu yıl V, Michelangelo Pistoletto (İtalya), Alexandre Farto aka Vhils (Portekiz), Recycle Group (Fransa/Rusya), Ana Ferrari (Brezilya), Salha El Masry (Mısır), Nadim Karam (Lübnan), King Houndekpinkou (Benin/Fransa), J. Park (Güney Kore) ve Alex Proba & Solid Nature (ABD/Hollanda) gibi dünyaca ünlü sanatçıları bir araya getiriyor. “The Shen” projesi, MENA ve KSA bölgesindeki büyük ölçekli sanat projeleriyle öne çıkan AWC Contemporary tarafından destekleniyor. 2021’de Dubai’de kurulan sanat platformu, Akdeniz ile Körfez arasında sanatçıları buluşturmayı ve uluslararası görünürlük kazandırmayı hedefliyor. Mert Ege Köse’nin Art D’Égypte katılımı, Türk çağdaş sanatının küresel platformlardaki varlığını güçlendirirken, Ayça Okay’ın küratöryel katkısı ve AWC Contemporary ve Asaşsanat’ın iş birliğiyle İstanbul–Kahire–Dubai hattında yeni bir kültürel köprü kuruyor.