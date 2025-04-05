Mert Demir, imajını değiştirdi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Mert Demir, bir süredir gözlerden uzak kalmıştı. Ancak son verdiği bir konserle yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Demir'in bu dönüşü, sadece performansıyla değil, yeni imajıyla da dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren ve bıyık bırakan başarılı şarkıcının bu radikal değişimi, sosyal medyada dikkat çekti.

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