Mert Demir, imajını değiştirdi
Mert Demir, uzun bir aranın ardından konser görüntüsüyle ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının saçlarını kestirip bıyık bıraktığı görüldü
Giriş: 05.04.2025 - 23:03 Güncelleme: 05.04.2025 - 23:03
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Mert Demir, bir süredir gözlerden uzak kalmıştı. Ancak son verdiği bir konserle yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Demir'in bu dönüşü, sadece performansıyla değil, yeni imajıyla da dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren ve bıyık bırakan başarılı şarkıcının bu radikal değişimi, sosyal medyada dikkat çekti.
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