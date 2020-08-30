Mert Davran büyük alkış aldı

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Kenan Doğulu konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Önceki akşam da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Doğulu, sahneden inip, mikrofonu kendisini dinlemeye gelen Mert Davran’a uzattı.

İlhan Şeşen'in unutulmaz şarkısı 'Ellerimde Çiçekler' şarkısına yorumu ile eşlik eden Mert Davran, bu yaz Alaçatı Meftun'da haftanın altı gecesi sahneye çıkarak, yazın en çok konuşulan mekanına imza atmıştı.

Önceki akşam da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda büyük alkış aldı.