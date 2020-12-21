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Silivri civarında yer alan bir dağda çekilen klibin, çukur sahnesinde, soğuk hava şartlarına aldırış etmeyen sanatçı Mert Çodur, çekimin bitmesine yakın zor anlar yaşadı.

Mert Çodur, o anları şu sözlerle anlattı:

Çukur sahnesinde soğuk hava bir yana yukarıdan başıma kurşun gibi vuran su damlaları çok zorladı beni. Sahneyi bir kere kestirdim ama toplam 15 dakika gibi bir süre orada yattım. Hipotermi tehlikesi atlattım ama şimdi dönüp, baktığımda 'Yine olsa, yine yaparım' diyorum.