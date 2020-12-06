Mert Çodur'dan 'Geçici Heves'

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Sanatçı Mert Çodur, "Geçici Heves" isimli yeni şarkısı ile iddialı bir çalışmaya imza attı. Ozan Bayraşa tarafından kurulan "Geçici Heves" şarkısı, Bosso Nova müzik türünden beslenip, günümüzün soundu ile modernize edildi.



Zamansız bir şarkı olan "Geçici Heves"in sözleri Mert Çodur, Ömer Akkaya ve Öze Bade Derinöz tarafından yazılırken, beste ve düzenlemesi ise Ozan Bayraşa ve Mert Çodur tarafından yapıldı.



Burak Kılıçkaya yönetmenliğinde çekilen klibin girişi ve sonunda cenin pozisyonunda çukurda gördüğümüz Mert Çodur, 24 saat ömrü olan ve her gün yeniden yaşayıp, ölen bir karakteri canlandırıyor. Sembollerden faydalanılan klibin final sahnesi ise çarpıcı bir sonla biterek izleyicide hayranlık uyandırıyor.



Mert Çodur'un yepyeni şarkısı ve klibi "Geçici Heves", 4 Aralık tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.