YAPILIŞI VE PÜF NOKTALARI
Tantuni aslında saç üzerinde pişer ve tadı ayrı olur imkânınız varsa sac üzerinde pişirmenizi tavsiye ederiz. Bonfile veya tavuğu tavla zarı büyüklüğünde küpler halinde kesin.
Ayrı bir kesme tahtası üzerinde kırmızı biber, yeşil biber ve havucu küpler halinde minik minik doğrayın. 3 diş sarımsağı rendeleyin veya bıçak yardımıyla ezin, eğer bıçakla ezecekseniz sarımsakları küçük küçük doğrayın üzerine biraz tuz serpin ve bıçak ile ezin daha rahat olacaktır. Zencefili de aynı şekilde rendeleyin.
Tantuni yapımının püf noktası etin küçük tutulup sulu kalarak pişirilmesini sağlamaktır. Bu yüzden bütün eti bir anda tavaya atmamaya özen gösterin. 2 -3 aşamada pişirin.
3 çorba kaşığı zeytinyağını tavaya ekleyip kızdırın. Etlerin bir böcümünüm ekleyip pişirin. Daha sonra havucu ve biberin bir bölümünü ekleyip kavurmaya devam edin. Sebzeler ve etler kurumaya başlayınca 3-4 kaşık su ekleyin, bu aşamada yağın üzerinize sıçramamasına dikkat edin.
Lavaşı tavaya bandırın ve suyu çekmesini sağlayın. Daha sonra zencefil ve sarımsağın bir bölümünü ekleyin. 2-3 dakika daha pişirin ve ayrı bir kâseye alın. Aynı işlemi kalan et için tekrarlayın. Bütün malzeme piştikten sonra lavaşın içerisine et karışımı, maydanoz, turşu ve bir parça limon sıkıp sarın. Afiyet olsun.
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