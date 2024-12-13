Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        38
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        24
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Diğer Mersin Maratonu'nun hazırlıklarını sürdüren sporcular, Darısekisi Köyü'nde antrenman yaptı - Diğer Haberleri

        Mersin Maratonu'nun hazırlıklarını sürdüren sporcular, Darısekisi Köyü'nde antrenman yaptı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek 'Uluslararası Mersin Maratonu'nda koşacak Kenyalı sporcular, Darısekisi Örnek Köyü'nde antrenman yaptı. Köyde antrenman hazırlıklarını sürdüren sporcular, köylülerle ocakta bazlama pişirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Maratonu'nun hazırlıklarını sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesinin 'Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz' mottosuyla gerçekleştireceği Uluslararası Mersin Maratonu için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 15 Aralık'ta düzenlenecek maratonda, yerli ve yabancı çok sayıda sporcu mücadele edecek. Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan 'Uluslararası Mersin Maratonu' öncesi hazırlıklarını sürdüren yabancı sporcular, Darısekisi Örnek Köyü'nde antrenman yaptı. Doğa manzarası eşliğinde ısınma hareketleri yapan sporcular, ardından doğada koştu. Sporculara, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 'Hello Mersin' kursiyerleri de eşlik etti. Kursiyerler, maraton boyunca sporculara hem tercümanlık, hem de mihmandarlık yapacak.

        KENYALI SPORCULAR BAZLAMA PİŞİRDİ

        Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Köyü'nde hazırlıklarını sürdüren Kenyalı sporcular Mark Kosgey Kiptoo ile Truphena Chepchirchir, köylülerle kaynaşırken, ocak başına geçerek bazlama açıp, pişirerek keyifli anlar yaşadı.

        MARK KOSGEY KIPTOO: ANA HEDEFİM KENDİ REKORUMU GELİŞTİRMEK

        2013 yılından bu yana maraton koşan ve dünya çapında birçok başarısı olan Mark Kosgey Kiptoo, "Mersin çok güzel bir yer. Yarış için büyük beklentilerim var. Dün medyada gördüm. Koşacağımız alan düz. Umarım hava şartları iyi olur. İyi koşmaya çalışacağım. Ana hedefim kendi rekorumu geliştirmek. Yakın zamanda Avusturya'da 2 saat 9 dakikada koştum, ama ana rekorum 2 saat 6 dakika. Mersin düz bir alan olduğu için, bu rekorumu kırmak istiyorum" dedi.

        TRUPHENA CHEPCHIRCHIR: REKORUMU GEÇMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

        2016 yılından bu yana maraton koşan Kenyalı Truphena Chepchirchir de maratonu heyecanla beklediğini belirtti. Maratona iyi hazırlandığını ifade eden Chepchirchir, "Uluslararası Mersin Maratonu'nda daha önce de koştum ve 2 saat 28 dakikayla birinci oldum. Bu maratona iyi bir şekilde çalıştım. Rekorumu geçmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Habertürk Anasayfa