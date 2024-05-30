Mersin KKTC arası 1.5 saate iniyor! Mersin KKTC feribot seferleri ne zaman başlıyor?
Mersin'in Anamur ilçesinde hayata geçirilen İskele Projesi, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yeni bir ulaşım seçeneği olmak için hazırlanıyor. Kiralanan feribot sayesinde Mersin ve KKTC arası 1,5 saate düşecek. Peki, Mersin-KKTC arası feribot seferleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin-KKTC feribot seferleri hakkında bilgi verdi. İki lokasyon arasındaki seyahat süresinin 1.5 saate ineceğini belirten Pehlivan, aynı zamanda Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla Mersin-ile Antalya arasındaki yol mesafesinin de ciddi oranda düşeceğini açıkladı. İşte, detaylar...
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MERSİN-KKTC ARASI FERİBOT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Vali Ali Hamza Pehlivan, Anamur İskelesi Projesi'nin yürütüldüğü sahilde incelemelerde bulundu. Peylivan, feribot seferleriyle ilgili şunları söyledi;
"Bu ziyaretimiz vesilesiyle güzel bir haber vermek istiyorum; haziran ayı içerisinde inşallah bu iskeleden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne feribot seferleri başlıyor. Buradaki şirket 450 kişilik bir yolcu feribotu kiraladı. Haziranda seferleri başlatacak ve buradan 1,5 saate KKTC Girne Limanı'na seyahat edilebilecek."
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MERSİN ANTALYA ARASI 4-5 SAATE İNECEK
Akdeniz'de KKTC'ye en yakın kara noktasının Anamur ilçesi olduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:
"Anamur turizm potansiyeli olan bir ilçemiz. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde çok önemli mesafeler katettik. Yüzde 89'u tamamlandı. Kalan işlerin bitirilmesiyle Mersin-Antalya ulaşımı çok daha rahatlayacak. Eskiden 12-13 saate gidilen yol artık 4-5 saatlere kadar düşecek. Bu da Anamur ve çevredeki ilçelerimizin genel olarak turizm hareketliliğini artıracak. Aslında bu iskeleye tam zamanında bir fonksiyon vermiş olduk. Turizm hareketliliğini artıracak yol çalışmaları ve beraberinde deniz yoluyla ilgili buradaki atılan adım inanıyoruz ki sadece Anamur'a değil, Antalya, Karaman, Konya gibi çevre illere de hizmet edecek."
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