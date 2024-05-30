Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Mersin KKTC feribot seferleri ne zaman başlıyor? Mersin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arası 1,5 saate iniyor!

        Mersin KKTC arası 1.5 saate iniyor! Mersin KKTC feribot seferleri ne zaman başlıyor?

        Mersin'in Anamur ilçesinde hayata geçirilen İskele Projesi, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yeni bir ulaşım seçeneği olmak için hazırlanıyor. Kiralanan feribot sayesinde Mersin ve KKTC arası 1,5 saate düşecek. Peki, Mersin-KKTC arası feribot seferleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin-KKTC feribot seferleri hakkında bilgi verdi. İki lokasyon arasındaki seyahat süresinin 1.5 saate ineceğini belirten Pehlivan, aynı zamanda Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla Mersin-ile Antalya arasındaki yol mesafesinin de ciddi oranda düşeceğini açıkladı. İşte, detaylar...

        • 2

          MERSİN-KKTC ARASI FERİBOT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Vali Ali Hamza Pehlivan, Anamur İskelesi Projesi'nin yürütüldüğü sahilde incelemelerde bulundu. Peylivan, feribot seferleriyle ilgili şunları söyledi;

          "Bu ziyaretimiz vesilesiyle güzel bir haber vermek istiyorum; haziran ayı içerisinde inşallah bu iskeleden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne feribot seferleri başlıyor. Buradaki şirket 450 kişilik bir yolcu feribotu kiraladı. Haziranda seferleri başlatacak ve buradan 1,5 saate KKTC Girne Limanı'na seyahat edilebilecek."

        • 3

          MERSİN ANTALYA ARASI 4-5 SAATE İNECEK

          Akdeniz'de KKTC'ye en yakın kara noktasının Anamur ilçesi olduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

          "Anamur turizm potansiyeli olan bir ilçemiz. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde çok önemli mesafeler katettik. Yüzde 89'u tamamlandı. Kalan işlerin bitirilmesiyle Mersin-Antalya ulaşımı çok daha rahatlayacak. Eskiden 12-13 saate gidilen yol artık 4-5 saatlere kadar düşecek. Bu da Anamur ve çevredeki ilçelerimizin genel olarak turizm hareketliliğini artıracak. Aslında bu iskeleye tam zamanında bir fonksiyon vermiş olduk. Turizm hareketliliğini artıracak yol çalışmaları ve beraberinde deniz yoluyla ilgili buradaki atılan adım inanıyoruz ki sadece Anamur'a değil, Antalya, Karaman, Konya gibi çevre illere de hizmet edecek."

        #yataytekli#haber#3690969,#center#

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Habertürk Anasayfa