MERSİN ANTALYA ARASI 4-5 SAATE İNECEK

Akdeniz'de KKTC'ye en yakın kara noktasının Anamur ilçesi olduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Anamur turizm potansiyeli olan bir ilçemiz. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde çok önemli mesafeler katettik. Yüzde 89'u tamamlandı. Kalan işlerin bitirilmesiyle Mersin-Antalya ulaşımı çok daha rahatlayacak. Eskiden 12-13 saate gidilen yol artık 4-5 saatlere kadar düşecek. Bu da Anamur ve çevredeki ilçelerimizin genel olarak turizm hareketliliğini artıracak. Aslında bu iskeleye tam zamanında bir fonksiyon vermiş olduk. Turizm hareketliliğini artıracak yol çalışmaları ve beraberinde deniz yoluyla ilgili buradaki atılan adım inanıyoruz ki sadece Anamur'a değil, Antalya, Karaman, Konya gibi çevre illere de hizmet edecek."