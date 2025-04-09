Mersin'de tüyler ürperten olay, Anamur ilçesinde yaşandı. Mehmet Ali Çal (39) ile oğlu M. Çal (19) arasında Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BABASINA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

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AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. Çal tüfekle babasına ateş etti. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Çal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çal'ın cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine atan şüphelinin annesi A. Çal'ı gözaltına aldı.