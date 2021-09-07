Mersin'deki Aratos'un anıt mezarının zeminine ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Mezitli ilçesindeki antik kentte başlatılan kazılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
Yağcı, AA muhabirine, sütunlu caddenin yakınındaki alanda olduğu değerlendirilen Aratos'un anıt mezarındaki çalışmaların mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen "dromos" üzerinde yoğunlaştırıldığını söyledi.
Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen yapının zeminine ulaşıldığını bildiren Yağcı, şöyle konuştu:
"Şu anda tabana ulaşmış vaziyetteyiz. Bu yapının ikinci kez kireç ocağı olarak kullanıldığını tespit ettik. Burada muhtemelen defineciler tarafından alana müdahale edilmiş olabilir. Sonuç için biraz daha kazmamız gerekiyor. Yapıyı dıştan açıp gerçek formunu ortaya çıkartacağız. Sonrasında restitüsyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Bunun için çizimler başladı. Taramalar yapıldı. Bunun sonucunda yapı ayağa kaldırılıp ziyarete açılacak."
Yağcı, yapının iç kısmındaki çalışmaların büyük kısmının bittiğini, dışındaki çalışmaların ise sürdüğünü sözlerine ekledi.
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