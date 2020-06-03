Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir aracı takibe aldı. Bir süre takip ettikleri aracı Alata Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 365 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan B.Ç. ve O.M. gözaltına alındı.