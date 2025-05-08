Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir parkta yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslan Kaya olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Giriş: 08.05.2025 - 01:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 01:10
Anıt Mahallesi Aznakay Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslan Kaya (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız beden, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ