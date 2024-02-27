Mersin'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobille çarpışan yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı
Kaza, gündüz saatlerinde Mersin- Antalya karayolu Yeşilovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki minibüs, Kamil Uysal'ın kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, dereye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt'un (62) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.