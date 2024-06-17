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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de otomobil kurbanlık hayvan pazarına girdi: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Mersin'de otomobil kurbanlık hayvan pazarına girdi: 8 yaralı

        Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kurbanlık hayvan pazarına girdi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken 20 küçükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 07:16 Güncelleme: 17.06.2024 - 07:19
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        Otomobil kurbanlık hayvan pazarına girdi: 8 yaralı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan öldü.

        KONTROLDEN ÇIKIP KURBANLIK HAYVAN PAZARINA GİRDİ

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        8 KİŞİ YARALANDI, 20 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan öldü. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
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