Mersin'de otomobil kurbanlık hayvan pazarına girdi: 8 yaralı
Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kurbanlık hayvan pazarına girdi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken 20 küçükbaş hayvan öldü
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan öldü.
KONTROLDEN ÇIKIP KURBANLIK HAYVAN PAZARINA GİRDİ
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI, 20 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan öldü. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.