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Mersin'de otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Mersin Erdemli'de yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 01.05.2023 - 01:52 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
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AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirtilmeyen yolcu otobüsü, D-400 karayolu Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki kavşakta, Mustafa Durmaz yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Durmaz'ın, aracında sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

AA'nın haberine göre, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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