Mersin'de korkutan gelişme! Üs bölgesi tahliye ediliyor

DHA

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

DHA'nın haberine göre, vatandaşların durumu bildirmesi üzeri yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararması nedeni ile görüş alanının düşmesi nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilirken, söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

YANGINA İHA'LARLA MÜCADELE

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yanan yerler tespit ediliyor. İHA'nın verdiği koordinatlar ile birlikte yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YENİ ÜS BÖLGESİ BELİRLENİYOR

İlçenin Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangının yön değiştirmesi üzerine de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.

50 EV TAHLİYE EDİLDİ

Çevre il ve ilçelerden gönderilen takviye ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışması, şiddetli rüzgar nedeniyle de güçlükle yürütülüyor. Sabah saatlerinde genişleyerek devam eden alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.