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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mersin'de koca dehşeti: Eşini tüfekle öldürdü, sonra intihar etti | Son dakika haberleri

        Mersin'de koca dehşeti: Eşini tüfekle öldürdü, sonra intihar etti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Atilla Biricik, eşi Fatma Biricik'i av tüfeğiyle öldürdü. Atilla Biricik olay yerine 200 metre uzaklıkta aynı silahla aracında intihar etti. Fatma Biricik'in eşi hakkında "önleyici tedbir" kararı aldırdığı 22 Ekim'de süresi biten kararı yeniden uzattırmadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:45
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        Mersin'de koca dehşeti
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı eşi Fatma Biricik'i (44) evde av tüfeğiyle öldüren Atilla Biricik (44), aynı silahla otomobilinde intihar etti. Fatma Biricik’in, eşi için aldığı "önleyici tedbir" kararının 22 Ekim'de dolduğu, bir gün önce yapılan görüşmede ise tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığı öğrenildi.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Atilla Biricik ile eşi Fatma Biricik arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atilla Biricik, eşini av tüfeğiyle vurup, evden ayrıldı.

        Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen Fatma Biricik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatma Biricik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        OTOMOBİLİNDE İNTİHAR ETTİ

        Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Atilla Biricik'in yaklaşık 200 metre uzaklıktaki otomobiline cesedi bulundu.

        Tüfekle intihar ettiği belirlenen Atilla Biricik ile öldürdüğü eşi Fatma Biricik’in cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Çiftin engelli çocuğu ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

        SÜRESİ DOLAN TEDBİR KARARINI YENİDEN UZATTIRMAMIŞ

        Öte yandan, eşi hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile bir gün önce görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği bildirildi.

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        #Mersin
        #kadın cinayeti
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