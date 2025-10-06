Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil, D-750 Karayolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki otomobilde bulunan K.U. (72), Y.Ç. (41), A.U. (19), D.A. (16) ile M.Ç. (44) yaralandı.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kazaya karışan aracın bagajında bulunan 3 köpekten 2'si de kazada öldü.
Fotoğraf: DHA