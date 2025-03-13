Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de horoz dövüşü baskını: 14 gözaltı | Son dakika haberleri

        Mersin'de horoz dövüşü yapılan mekâna baskın: 14 gözaltı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yapılan mekâna düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına aldı. Şüphelilere toplamda 130 bin 481 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de horoz dövüşü baskını: 14 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tek katlı bir binada horoz dövüşü yapıldığını tespit etti.

        Polisin baskın yaptığı mekânda bulunan 14 kişi gözaltına alındı. Ekipler, dövüştürülen ve birçok yarası olan 4 horoza da el koydu.

        Mekân sahibi İ.Y. ile birlikte 14 kişiye kumar oynamaktan toplam 130 bin 481 TL idari para cezası uygulanırken, 4 horoz Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #mersin haberleri
        #horoz dövüşü
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        Habertürk Anasayfa