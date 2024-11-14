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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de "Glütensiz Kafe" hizmete açıldı | Son dakika haberleri

        Mersin Büyükşehir, "Glütensiz Kafe & Market"i hizmete açtı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde "Glütensiz Kafe & Market" hizmete açıldı. Yenişehir ilçesindeki kafe ve market, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara lezzetli ve glütensiz ürünler sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:18
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        Mersin'de "Glütensiz Kafe" hizmete açıldı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde Glütensiz Kafe& Market'i hizmete açtı.

        Yenişehir ilçesinde bulunan Antika Pazarı'nın hemen yanında yer alan kafe ve market, Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara lezzetli ve glütensiz pek çok ürün seçeneği ile geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Glüten hastalarının aynı zamanda sosyalleşebilecekleri kafede, her türlü hamur işinden aperatif yiyeceklere varıncaya kadar pek çok ürün yer alırken, paketli ürünlerin satışı da yapılıyor.

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        Denizkızı Turizm A.Ş. Gıda Mühendisi Çağrı Demirtaş, Glütensiz Kafe & Market'i 15 gün önce hizmete açtıklarını belirterek, "Zaruri olarak glütensiz beslenmek zorunda olan ya da glütensiz beslenmeyi tercih eden insanları ağırlamak amacıyla açtık" dedi.

        İşletmeyi açmadan önce saha araştırması yaptıklarını belirten Demirtaş, "Bu proje başlamadan önce bize gelen talepleri inceledik. Bunun dışında da şehir dışında olmak üzere örnek temsil edecek yerleri araştırdık. İnsanlar günümüz koşullarında ürünlere fiziksel anlamda ulaşabiliyorlar ancak güvenle oturabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alan yok. Biz de bunun üzerine çalışıp böyle bir yeri hizmete açtık ve devamı da gelecek" diye konuştu.

        İşletmede yer alan çeşitlere ilişkin de bilgiler veren Çağrı Demirtaş şunları söyledi: "Hamburger, makarna, pizza, salatamız var. En önemlisi de burada glüten içeren hiçbir ürün yok. Çalışanlarımız çapraz bulaşma (glütensiz gıdaların, glüten içeren gıdalarla doğrudan ya da dolaylı yollarla temas etmesi sonucu glüten partiküllerinin bulaşmasını ifade eder) bilinciyle çalışacak. Glüten içeren ürün girmeyeceğini bilerek gelen misafirlerimiz de rahatlıkla ve güvenle glütensiz ürünlerini tüketebilecekler."

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