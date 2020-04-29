Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı

Bunun üzerine H.G. tornavidayla saldırdığı eşini yaralayarak kaçtı. Sesleri duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlının, olaydan sonra sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlendi.