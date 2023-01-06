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Mersin'de eş zamanlı terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG ile bağlantılı oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Giriş: 06.01.2023 - 03:26 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de eş zamanlı terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı kararı
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 8 gözaltı kararı
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AA

Mersin'de, terör örgütü 8 PKK/KCK-YPG şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmasını sürdürdü.

Bu kapsamda, şüpheliler A.G, C.A. ve H.Ö'nün, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

AA'nın haberine göre; çalışmalarda, zanlılardan H.D'nin, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Öte yandan, şüpheler D.E, Y.İ, İ.B. ve F.U'nun, sosyal medyada terör örgütünü özendirici ve sahiplenici paylaşımlar yaparak "sempatizan" kazanmaya çalıştığı saptandı.

Adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Drone destekli operasyona 115 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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