Elektrik direği ve duvara çarptı: 5 yaralı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde elektrik direği ve duvara çarpan belediye otobüsündeki 5 yolcu yaralandı
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Mersin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle Mimar Sinan Bulvarı'nda önce elektrik direğine, sonra Toroslar Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğünün bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.