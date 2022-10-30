Mersin Atlantis Dalış Merkezi üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Kızkalesi sahilinde dalış etkinliği düzenledi.

Etkinlikte 10 metre derinliğe dalan katılımcılar, Türk bayrağı açtı, asker selamı verdi.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından dalgıçlar kıyıya döndü.

Dalış merkezi eğitmenlerinden Özgün Çağlayan Köse, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladıklarını söyledi.