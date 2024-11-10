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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 4 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

        Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışan kişilere çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 04:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:02
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        Araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 4 ölü, 2 yaralı
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        Mersin'de Aydıncık-Silifke kara yolu Akdere mevkisinde lastiği patlayan otomobilin sürücüsü, aracı yol kenarına park etti.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Aynı güzergahta ilerleyen kamyonetin sürücüsü Tolga K, lastiği patlayan otomobilin önünde durarak beraberindekilerle yardıma gitti. Bu sırada, Muhammet Furkan D. idaresindeki otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, Orhan Biçer'in (49) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür, kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Ölen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Muhammet Furkan D. gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Mersin
        #silifke
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