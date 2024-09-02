Mersin'de 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmeye çalışan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı

REKLAM advertisement1

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren M.K, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi.

Bu sırada bölgede alkol alan bir grup, M.K'yı fark edip, yanına gitti. DHA'nın haberine göre; M.K'nın küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darp ederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

​Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.