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Türkiye’nin en güzel tatil beldelerini barındıran Mersin ve Antalya arasında özellikle yaz ayları içerisinde yapılan seyahatlerin sıklığı artmaktadır. Akdenizde bulunan bu iki kent arasındaki yolculuğun detayları ise kişiler tarafından merak edilmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Mersin Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Mersin Antalya Arası Kaç Saat? hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Mersin Antalya Arası Kaç Km?

Akdeniz’in incisi olan Mersin ve Antalya arasında seyahat etmek isteyen kişilerin internet üzerinden en çok araştırdığı soru iki kent arasındaki km mesafesidir. Özellikle kendi araçları ile yolculuğu gerçekleştirecek olan kişiler, bu km mesafesine göre zaman ve yakıt planlaması yapmayı ister. Antalya ve Mersin arasındaki karaylu mesafesi 485 km olarak hesaplanmıştır.

Mersin Antalya Arası Kaç Saat?

Mersin ve Antalya arasında karayolu ya da hava yolu ile seyahat etmek isteyenlerin araştırdığı bir diğer konu ise bu yolculuğun ne kadar sürdüğüdür. İki il arasındaki yolculuğun süresi tercih edilen ulaşım aracına göre değişkenlik göstermektedir. Eğer uçak tercih edilir ise otobüs ve özel araç ulaşımına göre seyahat daha kısa sürede gerçekleşebilir.

Antalya Mersin Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Şehirler arası yolculuklarda özel araçlar ile seyahat etmek kişiler için oldukça konforludur. Bu yolculuk sırasında kişiler istedikleri gibi mola verebilir ve yol üzerinde ilgilerini çeken duraklarda dinlenerek farklı deneyimler yaşama imkanına sahip olabilir. Bu yüzden Antalya ve Mersin arasında yapılacak yolculuklarda da özel araç seçeneği sıklıkla tercih edilebilir. Mersin ve Antalya arasında karayolu mesafesi 485 km olarak hesaplanır. Eğer kişiler dinlenmeden bu yolculuğu sürdürürse 7 ve 7,5 saat gibi bir sürede tamamlanabilir. Ancak verilen molalar sürenin uzamasına yol açar.

Antalya Mersin Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Antalya ve Mersin arasınd ayapılan seyahatlerde tercih edilebilecek bir diğer konforlu ulaşım şekli ise otobüsle yapılan yolculuklardır. Otobüs ile yapılan bir yolculuk aynı zamanda özel araçla yapılan yolculuğa göre daha uygun fiyata, ekonomik bir şekilde tamamlanır. Otobüs ile yapılan Antalya ve Mersin arasındaki ulaşımın süresi ise özel araçla benzer aralıklarda gerçekleşir. Hem özel araçta hem de otobüs yolculuğunda kullanılan güzergah aynı olduğu için otobüs yolcuğu molalarla birlikte 8 saati bulabilmektedir.

Antalya Mersin Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Mersin ve Antalya, yıl içinde en çok turist ağırlayan illerimizin başında geliyor. İki ilimize de Türkiye’nin farklı yerlerinden uçakla yolculuk yapma seçeneği bulunuyor. 7 ila 8 saat arasında değişen kara yolu yolculuğu dışında alternatif arayan kişiler bu iki kent arasında uçak yolculuğu olup olmadığını da merak ediliyor. Ancak Mersin ve Antalya arasında uçak yolcuğu seçeneği bulunmuyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk