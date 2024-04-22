OTOBÜS SEFERLERİ VE SAATLERİ SIKLAŞTIRILDI

Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, "Güzergahta daha önceden faaliyet gösteren 141 No’lu Mersin-Arıklı hattımızın 10 olan sefer sayısını 18’e çıkardık. Böylece normalde 2 saatte bir sefer yapan hattımız sabahları yarım saat, öğle aralarında saat başı Yenice bölgesinden Mersin’e kadar kesintisiz bir şekilde gelecek. 4 ayrı yerel firmamızın da seferlerini sıklaştırmalarını ve güzergahları revize etmelerini sağladık. Tarsus’un içinde ilk defa faaliyete alacağımız hattımız Tarsus Üniversitesi-Atatürk Parkı-Çağ Üniversitesi şeklinde adlandırıldı. 2 araçlık bu hattımız günde 10-12 sefer faaliyeti gösterecek. Böylece Tarsus’un merkezinden ilk defa Çağ Üniversitesi’ne de öğrencileri taşımış olacağız. 2 üniversite arasındaki ve bu hatların arasında yer alan mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.