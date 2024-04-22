Mersin Adana tren seferleri bugün durduruluyor! Gözler Mersin-Gaziantep YHT inşasında
138 yıl önce hizmete giren Mersin-Adana demir yolunda yapılacak yüksek hızlı tren (YHT) çalışmaları nedeniyle, tren seferleri 22 Nisan'dan itibaren iki yıllığına durduruluyor. Peki, Mersin-Gaziantep YHT ne zaman açılacak ve bu sürede iki şehir arasında ulaşım nasıl sağlanacak? İşte, detaylar...
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Mersin ve Adana arasında 138 yıl önce hizmete giren tren seferleri bugün yani 22 Nisan 2024 tarihinden itibaren iki yıllığına durduruluyor. Yeni yüksek hızlı tren projesi Mersin ile Gaziantep arasını kapsayacak ve seyahat sürelerini ciddi oranda düşürecek. Peki, Mersin-Gaziantep YHT ne zaman açılacak ve güzergâhları nelerdir? İşte, detaylar...
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MERSİN GAZİANTEP YÜKSEK HIZLI TREN NE ZAMAN İNŞA EDİLECEK?
22 Nisan'dan itibaren halihazırda 68 kilometrelik Adana-Mersin tren hattı 2 yıl süreyle kapatılıyor. Bu sürede yeni bir yüksek hızlı tren inşa edilecek. Bu kapsamda; yüksek hızlı tren 2026 yılında hizmete açılacak.
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MERSİN GAZİANTEP YÜKSEK HIZLI TREN GÜZERGÂHLARI
Yeni yapılacak yüksek hızlı tren ile beraber Mersin ile Adana arası seyahat süresi 1 saatten 25 dakikaya, Mersin ile Gaziantep arası ise 6 saat 23 dakikadan, 2 saat 15 dakikaya düşecek.
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YHT İNŞA SIRASINDA ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?
Bu arada vatandaşlar, Mersin ve Adana arasında konulan otobüs seferlerini kullanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Mersin-Yenice ve Tarsus-Yenice arasındaki otobüs hatlarında sefer sayısının artırılacağını açıkladı.
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OTOBÜS SEFERLERİ VE SAATLERİ SIKLAŞTIRILDI
Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, "Güzergahta daha önceden faaliyet gösteren 141 No’lu Mersin-Arıklı hattımızın 10 olan sefer sayısını 18’e çıkardık. Böylece normalde 2 saatte bir sefer yapan hattımız sabahları yarım saat, öğle aralarında saat başı Yenice bölgesinden Mersin’e kadar kesintisiz bir şekilde gelecek. 4 ayrı yerel firmamızın da seferlerini sıklaştırmalarını ve güzergahları revize etmelerini sağladık. Tarsus’un içinde ilk defa faaliyete alacağımız hattımız Tarsus Üniversitesi-Atatürk Parkı-Çağ Üniversitesi şeklinde adlandırıldı. 2 araçlık bu hattımız günde 10-12 sefer faaliyeti gösterecek. Böylece Tarsus’un merkezinden ilk defa Çağ Üniversitesi’ne de öğrencileri taşımış olacağız. 2 üniversite arasındaki ve bu hatların arasında yer alan mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.