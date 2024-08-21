Yılda üç kez gerçekleşen Merkür retrosunun, ikincisi yaşanıyor. Astrolojiye göre bu dönemde, iletişim, teknoloji, seyahat ve ticaret gibi alanlarda aksaklıkların, yanlış anlaşılmaların ve gecikmelerin artabileceğine inanılır. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor ve retro zamanında neler olabilir? İşte, detaylar...