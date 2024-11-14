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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervleri 157,3 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Merkez Bankası rezervleri 157,3 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:56
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        Merkez Bankası rezervleri geriledi
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 8 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 1 Kasım'da 93 milyar 5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.

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