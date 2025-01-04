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        Haberler Ekonomi Para Krediler Merkez Bankası'ndan 'yabancı para krediler' kararı - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan 'yabancı para krediler' kararı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1'e indirirken, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:24 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:24
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        Merkez Bankası'ndan 'yabancı para krediler' kararı
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        TCMB tarafından makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruda, Bankanın kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

        Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1’e indirildiği aktarılan açıklamada, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Ayrıca KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
        #TCMB
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