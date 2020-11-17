Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım 2020 Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Yeni TCMB başkanı Naci Ağbal yönetimindeki Para Politikası Kurulu toplantısının faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz artırımı ne anlama gelir?
FAİZ ARTTIRIMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Ülkelerin Merkez Bankaları, o ülkenin para politikasını belirlemek konusunda yetkilidir. Ülkede ne kadar para basılacağının da bankalara verilen borçların faizlerin ne kadar olacağının kararını da Merkez Bankaları alır. Türkiye’de faiz artırımı, ekonomi ısındığında onu soğutmak için yapılır. Faizler yükseldiğinde ekonomik aktivite yavaşladığı için enflasyon da geriler. Yüksek faiz, büyüme politikasını olumsuz yönde etkiler.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB politika faizinin şu an 10.25 seviyesinde olduğu biliniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi, Naci Ağbal başkanlığında alınacak yeni kararla birlikte değişebilir.
Merkez Bankası yeni faiz kararı 19 Kasım 2020 saat 14.00'te, Para Politikası Kurulu toplantısının hemen arkasından açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından faiz arttırılacağını düşünüyor. Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda yüzde 10.25 seviyesinde olan politika faizinin 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltileceği tahmin ediliyor.
Raporda, faiz artışı kararının yanı sıra dolar/TL'nin bu seviyelerden de gerilemesinin olası olduğu belirtiliyor. Türk Lirası, dolar karşısında geçen hafta Cuma gününden bu yana yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.7'nin altına kadar geriledi.
An itibarıyla yüzde 11.89 olan yıllık enflasyonun altında kalan politika faizi beklentilere paralel şekilde yüzde 15'e çıkarıldığı takdirde TÜFE'nin üstünde kalacak ve dün itibarıyla yüzde 14.36 olan ağırlıklı ortalama maliyeti de artacak.
Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda "Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak... (TCMB'nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve bunu ne süre devam ettirebileceğini tahmin etmek güç" dedi.
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