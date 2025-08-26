Habertürk
        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman, faiz düşer mi, beklenti ne yönde?

        TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı, piyasalarda yakından takip edilmeyi sürdürüyor. Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, Banka 2026-2027 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini ve sektör bazlı enflasyon beklentilerini duyurdu. Yıllık enflasyon beklentileri, ağustosta piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi. Peki, TCMB'nin faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar…

        Giriş: 26.08.2025 - 11:11 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:12
        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu toplantısı beklenirken, Banka 2026-2027 enflasyon tahminin ve sektörel enflasyon beklentisini paylaştı. Arka arkaya gelen verilerin, bir sonraki faiz kararını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

        • 2

          2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

          TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi.

        • 3

          2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

        • 4

          MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

          TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

          Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

        • 5

          TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ YAYINLADI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

          Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

          Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

