Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın dokuzuncu faiz kararına yönelik beklentiler artıyor. Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayında aldığı indirim kararının ardından kasım toplantısı için yeniden toplanmaya hazırlanıyor. Ekonomi çevreleri, yeni faiz adımının yönünü merakla beklerken takvimde yer alan toplantı tarihi araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı için geri sayım başladı. 2025 yılı boyunca sekiz kez bir araya gelen Para Politikası Kurulu, son toplantısında politika faizinde indirime gitmişti. Şimdi ise gözler yılın dokuzuncu toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
2025 yılı toplantı tarihleri
11 Aralık 2025
2026 yılının ilk toplantıları ise:
22 Ocak 2026
12 Mart 2026