Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ayın kaçında? 2025 Merkez Bankası toplantı tarihi

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın dokuzuncu faiz kararına yönelik beklentiler artıyor. Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayında aldığı indirim kararının ardından kasım toplantısı için yeniden toplanmaya hazırlanıyor. Ekonomi çevreleri, yeni faiz adımının yönünü merakla beklerken takvimde yer alan toplantı tarihi araştırılıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 21:45 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı için geri sayım başladı. 2025 yılı boyunca sekiz kez bir araya gelen Para Politikası Kurulu, son toplantısında politika faizinde indirime gitmişti. Şimdi ise gözler yılın dokuzuncu toplantısına çevrilmiş durumda. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

        • 2

          TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

          Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

        • 3

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          2025 yılı toplantı tarihleri

          11 Aralık 2025

        • 5

          2026 yılının ilk toplantıları ise:

          22 Ocak 2026

          12 Mart 2026

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Söndürme uçağı ile irtibat koptu!
        Söndürme uçağı ile irtibat koptu!
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Habertürk Anasayfa