Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Karar öncesi geri sayım sürerken Bloomberg tarafından faiz beklentisi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih ve faiz kararıyla ilgili detaylar...