Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz toplantısında bekleyiş sürüyor. Altın, döviz ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından merakla beklenen faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak. Ekim ayında Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği, faizlerin düşüp düşmeyeceği, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 TCMB faiz toplantısı tarihi...
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Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu, ekim faiz kararını belirtilen tarihte kamuoyunun bilgisine sunacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ekim TCMB faiz kararı ne olur, faizler düşer mi? İşte detaylar...
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2024 EKİM TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 17 Ekim Perşembe günü faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.
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MERKEZ BANKASI EKİM AYINDA FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?
Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye ekonomisine ilişkin bir not yayımladı. Notta temel saptamalar arasında yapışkan iç talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentisi paylaşılırken, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı. Bir başka temel saptama enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programın hedeflerinin gerisinde kalmaya devam ettiği yönünde oldu.
Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.
Deutsche Bank yayımladığı ayrı bir notta ise 2025 enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.
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TCMB EKİM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı
Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,1599'dan 36,6347'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,4274'ten 42,7340'a çıktı.
Bir önceki anket döneminde 22,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,2 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 23,7 milyar dolara geriledi.
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POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50
Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den 3,1'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,4'ten 3,3'e düştü.
TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,26'ya düştü.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,66'dan yüzde 31,64'e geriledi.