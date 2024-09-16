Bu hafta küresel piyasalard Fed, yerel piyasalarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı hareketliliği başladı. Öte yandan AA Finans, 15 ekonomist ile yaptığı beklenti anketini paylaştı. Geçen ay faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'nın bu ayki kararı merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketi ne diyor? İşte, detaylar...