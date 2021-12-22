Kur Korumalı TL Mevduat planı belli oldu. Yeni ekonomik paketten yararlanmak isteyenler merak içerisinde "Merkez Bankası dolar alış - satış kuru açıklandı mı? TCMB dolar - alış satış kuru saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan detaylar...

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın devreye alındığının bildirildiği açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

MERKEZ BANKASI ALIŞ - SATIŞ KUR SAATİ

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır"

İSTEYEN BANKA KATILACAK

"Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medyadan açıklamayı paylaştı: