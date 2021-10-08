HABERTURK.COM / Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'soğuduğunu' iddia eden Reuters haberi yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaştı ve İngilizce olarak şu açıklamada bulundu:

"Yalan/sahte haber eskiden sosyal medyanın sorunuydu. Görünüşe göre artık ana akım medya da aynı sorundan muzdarip. Büyük kuruluşların bile böyle yalanlar yayması son derece endişe verici"

Reuters haberinde, konuyla ilgili bilgi veren üç kaynaktan ikisinin daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan’a geçmişte söylendiği, ancak gerçekleşmenin eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çektiği iddia edildi. İddiaya göre Erdoğan daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yedi ay önce göreve getirdiği Kavcıoğlu’na güvenini kaybetme aşamasına geldiği, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı belirtilmişti.

Reuters haberin ilk yazıldığı saatte Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden konuyla ilgili yorum alamadığını bildirmişti. Fahrettin Altun konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya aracılığıyla yapmış oldu.