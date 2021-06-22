Merkel ve Von der Leyen'den Türkiye'ye destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına değinen Merkel, "Anlaşma önemli ve daha da geliştirilmeli. Türkiye 3.7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırma konusunda olağanüstü bir iş yapıyor. Türkiye desteğimizi hak ediyor" dedi.
AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ise son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.
10 yıla yakın bir zamandır Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere değinen von der Leyen, "Burada önemli olan Türkiye'ye destek olmamızdır. Türkiye'de bulunan 3.7 milyon Suriyeli mülteci var. Türkiye'yi desteklemeye devam etmemiz önemli" ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Leyen, mülteciler konusunun AB Konsey Toplantısında gündeme getirileceğini sözlerine ekledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün akşam saatlerinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "İkimiz de Türkiye'nin işbirliği olmadan yol alamayacağımız konusunda hemfikiriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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