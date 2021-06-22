AB liderleri Türkiye'deki sığınmacılara desteği de görüşecek

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant, 24-25 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde "Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek" konusunun da görüşüleceğini söyledi.

Spinant, günlük basın toplantısında, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesine değindi.

İki liderin AB-Türkiye ilişkileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, Ticaret ve Gümrük Birliği, Doğu Akdeniz’deki durum, göç konusu ve Afganistan’daki gelişmeleri ele aldığını anımsatan Spinant, telefon görüşmesinin 24-25 Haziran’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin öncesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Spinant, şöyle devam etti:

"Mart ayındaki son toplantı, Komisyon'u Türkiye ile ilişkiler alanında geniş kapsamlı konularda çalışmaya davet etmişti. Başkan (Ursula von der Leyen) elbette Konsey'deki ortaklarıyla Türkiye'ye ilişkin çalışmamızın sonuçları hakkında görüşecek. Bu görüşme elbette göç desteği, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek konusunu da içerecek. Komisyon bu konudaki tedbirler üzerinde çalışmaya devam ediyor ve Başkan da tavrını ve vardığı sonuçları Konsey ile paylaşacak."

AB liderleri Brüksel’deki zirve toplantısında Kovid-19, ekonomik iyileşme, göç ve Rusya ile ilişkileri de ele alacak.

"AB İLE TÜRKİYE ARASINDA YAPILAN GÖÇ MUTABAKATI ÖNEMLİ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel, "Anlaşma önemli ve daha da geliştirilmeli. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırma konusunda muhteşem bir iş yapıyor. Türkiye desteğimizi hak ediyor." dedi.

Alman Şansölye ayrıca AB Zirvesi'nde Gümrük Birliği konusunun da ele alınacağını belirtti.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarına işaret ederek "En son dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. AB Zirvesi'nde iklim, gümrük birliği ve göç mutabakatı görüşülecek." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere değinen von der Leyen, "Burada önemli olan Türkiye'ye destek olmamızdır. Türkiye'de bulunan 3,7 milyon Suriyeli mülteci var. Oradaki insanların bir perspektifi olmalı. Bu bizim için önemli. Bu konuyu Konseyde gündeme getireceğim" ifadelerini kullandı.