AB liderleri Türkiye'deki sığınmacılara desteği de görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant, 24-25 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde "Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek" konusunun da görüşüleceğini söyledi.
Spinant, günlük basın toplantısında, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesine değindi.
İki liderin AB-Türkiye ilişkileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, Ticaret ve Gümrük Birliği, Doğu Akdeniz’deki durum, göç konusu ve Afganistan’daki gelişmeleri ele aldığını anımsatan Spinant, telefon görüşmesinin 24-25 Haziran’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin öncesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.
Spinant, şöyle devam etti:
"Mart ayındaki son toplantı, Komisyon'u Türkiye ile ilişkiler alanında geniş kapsamlı konularda çalışmaya davet etmişti. Başkan (Ursula von der Leyen) elbette Konsey'deki ortaklarıyla Türkiye'ye ilişkin çalışmamızın sonuçları hakkında görüşecek. Bu görüşme elbette göç desteği, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek konusunu da içerecek. Komisyon bu konudaki tedbirler üzerinde çalışmaya devam ediyor ve Başkan da tavrını ve vardığı sonuçları Konsey ile paylaşacak."
AB liderleri Brüksel’deki zirve toplantısında Kovid-19, ekonomik iyileşme, göç ve Rusya ile ilişkileri de ele alacak.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Başbakan Angela Merkel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel, "Anlaşma önemli ve daha da geliştirilmeli. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırma konusunda muhteşem bir iş yapıyor. Türkiye desteğimizi hak ediyor." dedi.
Alman Şansölye ayrıca AB Zirvesi'nde Gümrük Birliği konusunun da ele alınacağını belirtti.
AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarına işaret ederek "En son dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. AB Zirvesi'nde iklim, gümrük birliği ve göç mutabakatı görüşülecek." dedi.
Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere değinen von der Leyen, "Burada önemli olan Türkiye'ye destek olmamızdır. Türkiye'de bulunan 3,7 milyon Suriyeli mülteci var. Oradaki insanların bir perspektifi olmalı. Bu bizim için önemli. Bu konuyu Konseyde gündeme getireceğim" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!