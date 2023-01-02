Merkel'e yakın isimden itiraf: Hata yaptık

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Eski Almanya Şansölyesi Merkel'in eski danışmanlarından Christoph Heusgen, görev süresi boyunca Rusya politikasındaki hataları kabul ettiğini açıkladı.

Heusgen, Alman 'Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, "Kuzey Akım 2 boru hattından hiçbir zaman gaz akmadı, ama bana sorarsanız - evet, geçmişe bakıldığında bu bir hataydı" dedi.

Heusgen, federal hükümetin 2015 yılında Alman-Rus boru hattı projesi lehine karar verdiğini, çünkü Japonya'nın Fukushima kentindeki reaktör kazasından sonra nükleer enerjiyi hızla aşamalı olarak sonlandırmak istediklerini ve Rus gazının o anki en hızlı ve en ucuz çözüm olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz sene Münih Güvenlik Konferansı Başkanlığı’nı da üstlenen Heusgen, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları göndermesini de istedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.