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Merkel'e yakın isimden itiraf: Hata yaptık

Eski Almanya Şansölyesi Merkel'in eski danışmanlarından Christoph Heusgen, Kuzey Akım 2 ve Rusya'ya yönelik açıklamalarda bulundu. Heusgen Kuzey Akım 2 için "Bir hataydı" dedi.

Giriş: 02.01.2023 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Merkel'e yakın isimden itiraf: Hata yaptık
HABERTURK.COM
Eski Almanya Şansölyesi Merkel'in eski danışmanlarından Christoph Heusgen, görev süresi boyunca Rusya politikasındaki hataları kabul ettiğini açıkladı.
Heusgen, Alman 'Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, "Kuzey Akım 2 boru hattından hiçbir zaman gaz akmadı, ama bana sorarsanız - evet, geçmişe bakıldığında bu bir hataydı" dedi.
Heusgen, federal hükümetin 2015 yılında Alman-Rus boru hattı projesi lehine karar verdiğini, çünkü Japonya'nın Fukushima kentindeki reaktör kazasından sonra nükleer enerjiyi hızla aşamalı olarak sonlandırmak istediklerini ve Rus gazının o anki en hızlı ve en ucuz çözüm olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz sene Münih Güvenlik Konferansı Başkanlığı’nı da üstlenen Heusgen, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları göndermesini de istedi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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