Serie A'nın Atalanta ekibinde forma giyen Merih Demiral, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.