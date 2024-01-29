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        Haberler Spor Futbol İtalya Merih Demiral Milan yolunda - transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Merih Demiral Milan yolunda

        Milli futbolcu Merih Demiral, Milan yolunda... İtalyan ekibi, yıldız stoperi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:55
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        • 1

          Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, sakatlıklar yüzünden savunma hattında sıkıntı çekiyor. Sezon başından beri kalesini gole kapamakta zorlanan Milano ekibinin fileleri tam 25 kez havalandı. Milan böylece İtalya liginin ilk 10 sırasındaki takımlar arasında en çok gol yiyen 3 ekipten biri oldu.

        • 2

          Stoper hattında sakatlıkları bulunan Mattia Caldar, Pierre Kalulu, Malick Thiaw ve Fikayo Tomori'nin kısa süre içerinde takıma dönmesi beklenmiyor. Bu sıkıntıyı bir transferle aşmayı hedefleyen Milano ekibi, gözünü milli yıldız Merih Demiral'a dikti.

        • 3

          İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan, kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren Merih’e resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

        • 4

          Milano ekibi, Serie A’da daha önce Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giyen milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

        • 5

          Suudi ekibinin bonservisi için 18 milyon avro ödediği Merih’in de Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

        • 6

          25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi’nde Al Ahli formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada bir kez gol sevinci yaşadı.

        • 7

          Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra A takımda görev yapmadan Portekiz’e transfer olan Merih, Türkiye’de Corendon Alanyaspor forması giymişti.

        • 8
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