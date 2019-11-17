Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya'da yayın yapan Tuttosport Gazetesi'nde yer alan haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Manchester United ile Serie A ekibi Milan'ın, Merih Demiral için devre arasında devreye girmeye hazırlandığı kaydedildi.

Juventus'ta teknik direktör Sarri'nin fazla şans vermediği isimlerden olan Merih için İtalya ekibinin yönetiminin de "iyi bir teklif gelirse gidebilir" şeklinde karar aldığı belirtildi.

40 MİLYON EURO'LUK HAZIRLIK

Arsenal ve Manchester United'ın, Merih Demiral'ı İzlanda ile oynadığımız maçta tribünden takip ettiği ve 40 milyon Euro'ya kadar bonservis bedeli vermeye hazır olduğu da vurgulandı. Milan'ın ise, yaz aylarında da gündemine aldığı Merih'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

21 yaşındaki oyuncu, 18 milyon Euro'ya Sassuolo'dan transfer olduğu Juventus'ta 1 maçta forma giydi.